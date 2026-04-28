«Спроси у YouTube»: сайт тестирует ИИ-бота с поиском информации по видео

Компания Google тестирует новую функцию поиска на YouTube — чат-бот на основе искусственного интеллекта. Система Ask YouTube («Спроси у YouTube») напоминает диалог с классическими ИИ, такими как ChatGPT.

Рядом с кнопкой поиска в строке запроса теперь располагается ещё одна — при нажатии чат-бот отображает не только длинные видео и YouTube Shorts, но и текстовое описание, а также другие подсказки.

Так, при запросе о миссии «Апполон-11» система показывает блок текста с кратким описанием, а также видео по соответствующему запросу. Вероятно, система также изучает названия разделов и содержимое роликов, чтобы точнее ответить на вопрос пользователя.

Пока Ask YouTube доступен только совершеннолетним пользователям из США с подпиской YouTube Premium. Для всех желающих функционал откроют после тестового периода.