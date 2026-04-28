Apple закрыла бесплатную техподдержку по телефону в России

В России перестал работать бесплатный номер технической поддержки Apple — внимание на это обратило издание iPhones.ru.

Ранее пользователи могли бесплатно позвонить по федеральному номеру, чтобы получить ответы на вопросы. Теперь на звонок реагирует автоответчик, подтверждающий, что номер горячей линии Apple больше не обслуживается.

Теперь для связи с поддержкой Apple нужно звонить по номеру +7 (499) 951-25-79. При этом услуга предоставляется платно, что подтверждается на официальном сайте.

Фото: iPhones.ru

Ранее в России отключили оплату с мобильного счёта Apple ID. Основной причиной решения называется возможность оплачивать сервисы для обхода блокировок с помощью номера телефона.