Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
В возрасте 89 лет из жизни ушёл народный артист РФ Роберт Ляпидевский. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в Театре кукол Образцова.
Ляпидевский служил в Театре Образцова более 65 лет — с 1 января 1959 года. Он озвучивал мультипликационные и кукольные фильмы, а также сыграл несколько ролей в кино. Кроме того, Роберт Анатольевич стоял у истоков известнейшей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Причиной стали осложнения после пережитого артистом COVID-19. Как рассказали в семье Ляпидевского, коронавирус дал осложнения на органы — после этого Роберт проработал ещё два года в театре, а затем решился уйти на пенсию.
