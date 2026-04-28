Выживач про пиратов WIndrose вторую неделю лидирует в чарте продаж Steam
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 21 по 28 апреля. Вторую неделю подряд в списке лидирует пиратская игра WIndrose от узбекской студии Kraken Express.
Второе место самых продаваемых видеоигр также сохранила Pragmata, а тройку замкнула Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors — карточный рогалик от создателей известной вампирской игры.
Чарт продаж Steam с 21 по 28 апреля
- Windrose
- Pragmata
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- Cyberpunk 2077
- Crimson Desert
- Forza Horizon 6 (предзаказ)
- Diablo 4
- Crusader Kings 3
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Mouse: P.I. For Hire
Комментарии