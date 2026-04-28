Выживач про пиратов WIndrose вторую неделю лидирует в чарте продаж Steam

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 21 по 28 апреля. Вторую неделю подряд в списке лидирует пиратская игра WIndrose от узбекской студии Kraken Express.

Второе место самых продаваемых видеоигр также сохранила Pragmata, а тройку замкнула Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors — карточный рогалик от создателей известной вампирской игры.

Чарт продаж Steam с 21 по 28 апреля

  1. Windrose
  2. Pragmata
  3. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
  4. Cyberpunk 2077
  5. Crimson Desert
  6. Forza Horizon 6 (предзаказ)
  7. Diablo 4
  8. Crusader Kings 3
  9. Assassin's Creed: Black Flag Resynced
  10. Mouse: P.I. For Hire
Материалы по теме
Пиратский выживач WIndrose возглавил чарты продаж Steam, обойдя Pragmata
