Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«За кадром творилось дерьмо»: Лиза Кудроу рассказала о жестоких сценаристах «Друзей»

«За кадром творилось дерьмо»: Лиза Кудроу рассказала о жестоких сценаристах «Друзей»
Комментарии

Исполнительница роли Фибби в сериале «Друзья» Лиза Кудроу в интервью The Times of London рассказала, что ей пришлось пережить немало негативных моментов во время съёмок.

За кадром определённо творилось всякое дерьмо. Не забывайте, что мы записывались перед живой аудиторией из 400 человек и, если ты портила реплику одного из сценаристов или она не вызывала идеальной реакции, они могли сказать: «Эта сучка что, читать не умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику».

Актриса также вспомнила, что мужчины из сценарной группы часто засиживались допоздна и обсуждали свои сексуальные фантазии об актрисах из сериала. Однако, так как это происходило за закрытыми дверьми, Лиза не обращала на это внимания.

О, это могло быть жестоко, но эти ребята — а там в основном были мужчины — сидели до трёх часов ночи, пытаясь написать сценарий, так что я думала: «Говорите обо мне что угодно за моей спиной, потому что это уже будет не так важно».

В начале 2000-х годов Амани Лайл, работавшая над шестым сезоном «Друзей», подала на авторов в суд из-за поведения сценаристов. Она утверждала, что те часто допускали сексуальные и расистские высказывания. Верховный суд, однако, оправдал Warner Bros. Television тем, что «грубое поведение было неотъемлемой частью рабочей атмосферы».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android