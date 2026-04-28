В EA Sports FC 26 началось голосование за лучших игроков сезона в Ла Лиге

Комментарии

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей за команду из лучших игроков (TOTS) испанской футбольной лиги в сезоне-2025/2026. Разработчики предлагают геймерам собрать состав из 11 самых значимых спортсменов последних восьми месяцев в Ла Лиге, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.

Голосование продлится до начала мая, после чего разработчики выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по высоким ценам.

Собрать свою команду сезона-2025/2026 в Ла Лиге можно по ссылке. В список вошли преимущественно игроки «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».
Пример команды сезона-2025/2026 Ла Лиги

Фото: EA Sports

Ивент «Команда сезона» в EA Sports FC 26 Ultimate Team стартовал 17 апреля с итальянской лиги и еженедельно пополняется усиленными карточками разных лиг. 22 мая в игре выйдет сборник из лучших игроков TOTS.

Материалы по теме
В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с лучшими игроками АПЛ
