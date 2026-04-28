Популярность сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» во втором сезоне упала почти в 2 раза

Второй сезон супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» оказался менее успешным по сравнению с первым. Аналитики сообщают, что количество просмотров снизилось почти вдвое.

За месяц после премьеры продолжение «Сорвиголовы» посмотрели 4,5 млн зрителей, что на 46% меньше, чем в первом сезоне. Количество часов просмотров снизилось ещё больше — с 24 млн до 10,8 млн (на 56%). При этом уже идёт работа над третьим сезоном.

Фото: Comicbook

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

