В Минкультуры рассказали, почему третий сезон «Метода» удалили из онлайн-кинотеатров

Министерство культуры выдало заключение на третий сезон сериала «Метод» после обращения одного из граждан — оно стало причиной удаления контента из российских онлайн-кинотеатров.

Документ был подготовлен в соответствии с порядком, который устанавливает случаи выдачи заключений о наличии в фильмах материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Ранее последний сезон детективного шоу пропал из репертуаров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. В РКН заявили, что решение об этом принял Минкульт.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. В третьем сезоне детектив возглавляет оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза.