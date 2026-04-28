Второй сезон мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет осенью

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Анимационное шоу получит второй сезон — он выйдет уже осенью 2026 года.

События продолжения вновь развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала братьев Даффер. Автор шоу Эрик Роблес и студия Flying Bark Productions отметили, что продолжат развитие истории Одиннадцатой и её друзей, на нарушая при этом канон «Очень странных дел».

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» состоялась 23 апреля. Шоу запустилось с седьмой строчки в чартах Netflix, собрав более 2,8 млн просмотров за выходные при относительно скромном бюджете.