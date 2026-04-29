В Counter-Strike 2 добавили знаменитую карту Cache

Компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2. Вместе с ним в шутер добавили знаменитую карту Cache, вдохновлённую городом Припять.

Сейчас Cache уже доступен в обычном и соревновательных режимах. В дальнейшем обновлённую версию карты также добавят в Премьер-режим и на киберспортивную сцену. С выходом апдейта в игре также улучшили анимации с технологией Animgraph 2 и звук.

Cache была убрана из активного турнирного пула карт ещё в марте 2019 года и с тех пор не возвращалась в официальные соревнования. При этом карта уже появилась на FACEIT со стартом нового сезона, а теперь локацию можно увидеть в обновлённой версии от самой Valve.