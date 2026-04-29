Valve убрала граффити s1mple с обновлённой карты Cache в CS 2

Valve вернула карту Cache в Counter-Strike 2 с обновлённым дизайном, улучшенной производительностью и переработанной визуальной составляющей. Вместе с изменениями разработчики удалили граффити, посвящённое Александру s1mple Костылеву.

Новый Cache Фото: Valve

Старый Cache Фото: Valve

Граффити на Cache появилось в честь одного из знаковых моментов в профессиональной карьере игрока. Оно стало частью культурного наследия игры и узнаваемым элементом карты. Решение об удалении, вероятно, связано с общей концепцией обновления — Valve сосредоточилась на улучшении читаемости карты, балансе и производительности.

Сам s1mple положительно оценил обновлённую версию, назвав её «очень красивой».

Реакция сообщества разделилась. Часть игроков довольна более чистым и полированным видом карты, отмечая улучшенную плавность геймплея. Другие считают, что удаление исторических элементов лишает Cache части её идентичности.