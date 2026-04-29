Сэм Нил боролся с раком пять лет и победил болезнь

Актёр Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта во франшизе «Парк Юрского периода» и «Мир Юрского периода», рассказал, что победил в многолетней борьбе против рака.

Актёр боролся с болезнью в течение пяти лет. Он прошёл новаторское лечение путём генетической модификации своих кровяных клеток, и оно сработало. Нил в шутку отметил, что теперь может подумать о работе, а не только о своём здоровье.

Пора мне сняться в ещё одном фильме.

В какой ленте можно будет увидеть Нила, пока трудно сказать. Сам актёр тоже не поделился своими планами на съёмки в проектах, поэтому информации пока что никакой нет.

