Сэм Нил боролся с раком пять лет и победил болезнь
Актёр Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта во франшизе «Парк Юрского периода» и «Мир Юрского периода», рассказал, что победил в многолетней борьбе против рака.
Актёр боролся с болезнью в течение пяти лет. Он прошёл новаторское лечение путём генетической модификации своих кровяных клеток, и оно сработало. Нил в шутку отметил, что теперь может подумать о работе, а не только о своём здоровье.
Пора мне сняться в ещё одном фильме.
В какой ленте можно будет увидеть Нила, пока трудно сказать. Сам актёр тоже не поделился своими планами на съёмки в проектах, поэтому информации пока что никакой нет.
