Актёры «Дьявол носит Prada 2» были удивлены количеством фанатов Мэрил Стрип на съёмках
Режиссёр Дэвид Фрэнкел, снявший «Дьявол носит Prada» и «Дьявол носит Prada 2», рассказал, что актёрский состав картины был ошеломлён обилием фанатов, которые приходили на съёмочную площадку и были около неё.
Думаю, в первый день это было действительно дезориентирующе для Мэрил, она никогда раньше не получала такого отношения, как у рок-звезды, на улицах Нью-Йорка.
Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. «Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате уже совсем скоро — 1 мая.
