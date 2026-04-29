Стартовал сериал «Бухта вдов» от автора «Барри»
Сегодня на Apple TV стартовал сериал «Бухта вдов». Для просмотра доступны первые два эпизода.
Проект рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.
Главную роль исполнил Мэттью Риз («Американцы»). В проекте также сыграли Дэвид Армстронг («Чёрный список»), Кристофер С. Джеймс («Ходячие мертвецы: Мёртвый город»), Иэн Лайонс («Оставленные») и другие актёры. Режиссёром всех серий выступил Хиро Мурай — один из авторов сериала «Барри».
