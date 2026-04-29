Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Бухта вдов» от автора «Барри»

Комментарии

Сегодня на Apple TV стартовал сериал «Бухта вдов». Для просмотра доступны первые два эпизода.

Проект рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.

Главную роль исполнил Мэттью Риз («Американцы»). В проекте также сыграли Дэвид Армстронг («Чёрный список»), Кристофер С. Джеймс («Ходячие мертвецы: Мёртвый город»), Иэн Лайонс («Оставленные») и другие актёры. Режиссёром всех серий выступил Хиро Мурай — один из авторов сериала «Барри».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android