Триллер «Шёпот за окном» с Робертом де Ниро выйдет 28 августа на Netflix

В Netflix объявили, что триллер «Шёпот за окном» с Робертом де Ниро в одной из главных ролей выйдет 28 августа. Картину можно будет посмотреть на стриминге.

Это новая экранизации одноимённого бестселлера Алекса Норта. В ленте также снялись Мишель Монахэн и Адам Скотт. В фильме рассказывается о расследовании дела серийного убийцы, которого, как считалось, посадили в тюрьму много лет назад. Но когда начинают пропадать дети, детская считалочка возвращается к жизни и в дело снова вступает детектив на пенсии, который первым арестовал так называемого Шептуна.

Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»).