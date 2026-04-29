Триллер «Шёпот за окном» с Робертом де Ниро выйдет 28 августа на Netflix
Поделиться
В Netflix объявили, что триллер «Шёпот за окном» с Робертом де Ниро в одной из главных ролей выйдет 28 августа. Картину можно будет посмотреть на стриминге.
Это новая экранизации одноимённого бестселлера Алекса Норта. В ленте также снялись Мишель Монахэн и Адам Скотт. В фильме рассказывается о расследовании дела серийного убийцы, которого, как считалось, посадили в тюрьму много лет назад. Но когда начинают пропадать дети, детская считалочка возвращается к жизни и в дело снова вступает детектив на пенсии, который первым арестовал так называемого Шептуна.
Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»).
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
12:26
-
11:32
-
10:21
-
09:46
-
09:06
-
08:27
-
08:05
-
07:09
-
06:40
-
05:33
-
01:42
- 28 апреля 2026
-
22:14
-
20:58
-
20:31
-
19:57
-
19:22
-
19:13
-
18:52
-
18:19
-
17:47
-
17:14
-
17:10
-
16:41
-
16:11
-
16:01
-
15:33
-
15:17
-
14:56
-
14:36
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:40
-
13:29
-
13:21