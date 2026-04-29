Кристофер Нолан сравнил «Одиссею» с трилогией «Тёмный рыцарь»

Режиссёр Кристофер Нолан дал небольшое интервью изданию AP News. В нём постановщик поделился деталями своей работы над «Одиссеей» — эпической фэнтезийной картиной, которая выйдет в мировой прокат уже в июле.

По словам Нолана, создание подобных картин накладывает на автора гигантскую ответственность. В этом плане режиссёр далеко не новичок — ранее он поставил трилогию о Бэтмене, которая помогла ему осознать, чего хотят зрители и каким образом нужно подходить к созданию столь эпичных произведений.

Создавать подобные фильмы — это огромное давление. Любой, кто берётся за «Одиссею», берёт на себя надежды и мечты людей об эпических фильмах по всей планете, и это большая ответственность. То, чему я научился при создании Бэтмена, — это то, чего люди хотят от фильма по любимой истории, о любимом наборе персонажей. Они хотят увидеть сильную и искреннюю интерпретацию. Они хотят знать, что режиссёр действительно выложился на полную. И с «Одиссеей» я действительно старался снять лучший фильм, какой только мог.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера фильма состоится 17 июля.