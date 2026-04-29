Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Документалка дочери Фрэнсиса Форда Копполы «Марк глазами Софии» выйдет в России 25 июня

Документалка дочери Фрэнсиса Форда Копполы «Марк глазами Софии» выйдет в России 25 июня
Комментарии

Документальный фильм Софии Копполы, дочери Фрэнсиса Форда Копполы, «Марк глазами Софии» выйдет в официальный прокат в России. Премьера состоится 25 июня.

Локализованный постер

Фото: A24

Лента рассказывает о творческом пути дизайнера Марка Джейкобса — от окончания нью-йоркской школы дизайна Парсонс в 1980-х до сегодняшнего дня. В фильме в том числе затронут создание весенней коллекции 2024 года и показ коллекций на нью-йоркских улицах в 1990-е, когда Джейкобс стал одним из законодателей этих показов

Картина стала участником Венецианского кинофестиваля — 2025. Это документальный дебют постановщицы, которая ранее не снимала ленты в жанре.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android