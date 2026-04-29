Фестиваль цифрового спорта возвращается в мае: чего ожидать со стартом сезона

Всероссийский фестиваль цифрового спорта открывает новый сезон, продолжая развитие одного из крупнейших проектов в сфере киберспорта и технологичных развлечений. За несколько лет он превратился в масштабную федеральную платформу, объединяющую соревнования, шоу и интерактивные активности для широкой аудитории.

Старт сезона состоится 18 мая в Нижнем Новгороде, далее этапы пройдут в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве. В программе — популярные дисциплины: Counter-Strike 2, PUBG Mobile, MLBB, «Мир танков», а также фиджитал-гонки, дроны и интерактивный спорт.

Организаторы обещают не только турниры, но и насыщенную развлекательную часть: встречи с блогерами, конкурсы и демонстрационные зоны. Фестиваль укрепляет позиции цифрового спорта, привлекая тысячи участников и зрителей по всей стране.