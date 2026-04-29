Том Хэнкс объяснил, почему Вуди лысеет в «Истории игрушек 5»

Уже 19 июня состоится премьера «Истории игрушек 5» — пятой части знаменитой серии о говорящих игрушках. В новой картине заметные изменения претерпит шериф Вуди, который начал лысеть.

Исполнитель роли персонажа Том Хэнкс прокомментировал ситуацию. Актёр заявил, что облысение героя связано со шляпой Вуди, которую вечно снимают и надевают — и это сказывается на качестве его игрушечных волос.

С Вуди слишком много играли. Когда ты снова и снова надеваешь резиновую шляпу на резиновую голову — что-то да начнёт натирать. Так что да, теперь у него есть… Изношенная часть на затылке. А вообще, он же сделан из ткани, которая со временем теряет свои свойства.

Облысение Вуди в «Истории игрушек 5» Фото: Pixar

Сюжет «Истории игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.