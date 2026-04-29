Игра в League of Legends развивает память и внимание — исследование
Исследователи из Университета электронных наук и технологий Китая провели 30-недельный эксперимент, изучающий влияние League of Legends на когнитивные функции. В нём приняли участие 68 молодых людей с минимальным игровым опытом.

Участников разделили на две группы: одна играла в LoL по часу в день пять раз в неделю, другая — в карточную игру Legends of the Three Kingdoms по такому же графику. Исследователи оценивали пространственное внимание, рабочую память и исполнительные функции, а также записывали активность мозга в состоянии покоя.

Обе группы показали улучшения в различных задачах, однако игроки в LoL продемонстрировали более значительный прогресс в пространственном внимании и рабочей памяти. У них также зафиксировали более выраженные изменения в паттернах мозговых волн, что указывает на повышенную эффективность обработки информации. Эффект сохранялся через 10 недель после завершения эксперимента.

