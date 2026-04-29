Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Дедмобиль (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры

Вышел трейлер комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым — премьера 26 ноября
Комментарии

Кинокомпания «Инфинити Контент» представила дебютный трейлер фильма «Дедмобиль». Семейная комедия с Юрием Стояновым выйдет в кинотеатрах России 26 ноября.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Лента расскажет историю безупречного шофёра Валеры с 30-летним стажем, который теряет работу в момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. Мужчине срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным искусственным интеллектом делает ему выгодное предложение: он должен притвориться водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от поездок деньги.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android