Кира Найтли сыграет в постановке по немецкой драме «Жизнь других»

Компания Sonia Friedman Productions сообщила, что выпустит театральную постановку по знаменитому фильму «Жизнь других». Спектакль будут демонстрировать с 29 октября по 9 января в Лондоне.

Драма рассказывает о писателе Георге Драймане, который начал встречаться с известной театральной актрисой. За парой в один момент начинает следить влиятельный чиновник. Картина вышла в 2006 году и получила премию «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм».

В постановке главную роль исполнит звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли. Вместе с ней в спектакле примут участие Стивен Диллэйн («Игра престолов») и Люк Томпсон («Бриджертоны»). Композитором выступит Макс Рихтер — автор саундтрека к фильму «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета».