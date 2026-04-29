Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кира Найтли сыграет в постановке по немецкой драме «Жизнь других»

Кира Найтли сыграет в постановке по немецкой драме «Жизнь других»
Компания Sonia Friedman Productions сообщила, что выпустит театральную постановку по знаменитому фильму «Жизнь других». Спектакль будут демонстрировать с 29 октября по 9 января в Лондоне.

Драма рассказывает о писателе Георге Драймане, который начал встречаться с известной театральной актрисой. За парой в один момент начинает следить влиятельный чиновник. Картина вышла в 2006 году и получила премию «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм».

В постановке главную роль исполнит звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли. Вместе с ней в спектакле примут участие Стивен Диллэйн («Игра престолов») и Люк Томпсон («Бриджертоны»). Композитором выступит Макс Рихтер — автор саундтрека к фильму «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета».

