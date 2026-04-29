В России оштрафовали издателя GTA и «Мафии» на 2 млн рублей

В России суд оштрафовал американскую компанию Take-Two Interactive Software. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Видеоигрового издателя оштрафовали «за невыполнение оператором обязанности по локализации персональных данных граждан РФ на территории России». Сумма штрафа составила 2 млн рублей.

Take-Two Interactive Software — это американский издатель, выпустивший такие знаменитые видеоигры, как Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, BioShock, Borderlands и «Мафия». Компания приостановила свою деятельность на территории России в 2022 году.