Русские постеры хоррора «Обсессия» — выход в России 21 мая

Компания «Экспонента фильм» представила русские постеры фильма «Обсессия». Романтический хоррор официально выйдет в России 21 мая.

Фото: «Экспонента фильм»

Картина расскажет о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром.

Главные роли сыграли Майкл Джонстон («Оборотень»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис»), Купер Томлинсон («Манк») и другие актёры. Режиссёром выступил Карри Баркер («Энигма»). Впервые ленту показали на кинофестивале в Торонто, где её высоко оценили критики — на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 96% свежести.