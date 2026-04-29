PARIVISION представила академический состав в Counter-Strike 2

PARIVISION представила академический состав в Counter-Strike 2
Российский клуб PARIVISION анонсировал академический состав в Counter-Strike 2, который получил название NEW VISION.

Дебют состоится на CCT 2026 Challengers Europe 2. Турнир пройдёт со 2 по 10 мая 2026 года в онлайн-формате, призовой фонд составляет $ 5 тыс.

Состав NEW VISION:

  • Дмитрий fen2k Гладских
  • Сергей hahanz0 Улинов
  • Ярослав womino Цыпринский
  • Никита w0l33n Шамин
  • Матвей x1nk1n Чадромцев
  • Никита waterfallz Матвеев (тренер)
  • Олег asph7xia Гусев (тренер).

Основной состав же на момент написания новости находится на восьмой строчке мирового топа HLTV и на девятом месте рейтинга от компании Valve. Следующим турниром для команды станет PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая 2026 года в Казахстане.

Комментарии
