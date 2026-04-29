PARIVISION представила академический состав в Counter-Strike 2
Российский клуб PARIVISION анонсировал академический состав в Counter-Strike 2, который получил название NEW VISION.
Дебют состоится на CCT 2026 Challengers Europe 2. Турнир пройдёт со 2 по 10 мая 2026 года в онлайн-формате, призовой фонд составляет $ 5 тыс.
Состав NEW VISION:
- Дмитрий fen2k Гладских
- Сергей hahanz0 Улинов
- Ярослав womino Цыпринский
- Никита w0l33n Шамин
- Матвей x1nk1n Чадромцев
- Никита waterfallz Матвеев (тренер)
- Олег asph7xia Гусев (тренер).
Основной состав же на момент написания новости находится на восьмой строчке мирового топа HLTV и на девятом месте рейтинга от компании Valve. Следующим турниром для команды станет PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая 2026 года в Казахстане.
