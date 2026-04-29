Вышел трейлер семейного фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» — премьера 23 июля

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой». Семейная картина выйдет в кинотеатрах России 23 июля.

Вторая часть вновь расскажет про Сашу, который однажды находит в лесу маленького лисёнка, попавшего в капкан. В продолжении Саша встречает своего дикого друга — лиса Рыжего, и узнаёт, что его семью похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждут захватывающее путешествие и встреча с новым настоящим другом.

В актёрский состав ленты вошли Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова и другие. Режиссёром вновь выступила Анна Курбатова.