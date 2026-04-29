Зрители устали от киноблокбастеров, считает автор фильма «Семь вёрст до рассвета»

Режиссёр Александр Андреев в интервью «Чемпионату» высказался о состоянии современной киноиндустрии, отметив, что зрители постепенно устают от однотипных современных блокбастеров. По его мнению, такие фильмы нередко не оставляют глубокого впечатления, быстро забываются и не вызывают самого главного — эмоций.

Выскажу личное мнение, которое разделяют мои коллеги. Мне кажется, мы перенасытились блокбастерами. Многие мечтают прийти в кино и поработать сердцем. Кино — это всё-таки искусство, а не только аттракцион.

Режиссёр подчеркнул, что зритель сегодня ищет более эмоциональный и осмысленный опыт. Он добавил, что кино должно не только развлекать, но и оставлять след, заставлять задумываться и переживать историю. Именно на это, по словам Андреева, и делает ставку его новая картина «Семь вёрст до рассвета».