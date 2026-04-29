Стало известно начало фильма «Человек-паук: Новый день»

Издание Entertainment Weekly представило первые страницы из сценария фильма «Человек-паук: Новый день». Деталями о начале картины поделился режиссёр проекта Дестин Дэниел Креттон.

Согласно сценарию, фильм начнётся с того, что Питер Паркер находится в квартире совершенно один. Он носит с собой письмо, которое написал для Эм-Джей в конце «Нет пути домой», где написано, как все его близкие лишились памяти. Главный герой также испытывает постоянные головные боли — в пометках режиссёра это означает, что одиночество плохо сказывается на Питере.

В таком состоянии герой прожил на протяжении девяти месяцев. Теперь ему также приходится полагаться на свои изобретения вместо технологий Тони Старка. Так, у него появилась EV — новый ИИ-помощник, в духе Джарвиса из фильмов о Железном человеке. Она становится для Питера самым близким другом. Кроме того, в распоряжении супергероя также находится самодельный 3D-принтер.

Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В фильме также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».