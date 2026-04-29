В Москве отключат мобильный интернет 9 мая — СМИ

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Москве планируют ограничить мобильный интернет из-за Дня Победы. По данным источника СМИ, отключения введут в целях безопасности.

Журналисты отметили, что ограничения ожидаются 7 мая в день репетиции парада Победы и 9 мая — в день самого праздника. При этом масштаб отключений пока неизвестен. Официально власти и мобильные операторы не подтверждали информацию СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с ограничениями интернета и блокировкой сервисов в России. Он отметилл, что подобные решения принимаются по соображениям безопасности.