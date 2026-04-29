«В духе книг Стивена Кинга»: критики высоко оценили хоррор-сериал «Бухта вдов» от Apple

29 апреля состоялась премьера сериала «Бухта вдов» — хоррор-шоу с Мэттью Ризом («Американцы») в главной роли. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100% свежести.

Обозреватели пишут, что сериал получился не только страшным, но и смешным: автором удалось поймать атмсоферу, которую легко можно сравнить с книгами Стивена Кинга. Отдельно отмечают исполнителя главной роли Мэттью Риза — ему удалось создать интересного персонажа, за реакцией которого крайне любопытно следить. Шоу также хвалят за отсылки к классическим фильмам ужасов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «Бухта вдов»:

Блестящая комедия ужасов, наполненная атмосферой — это смесь «Челюстей» и «Сияния». Мэттью Риз играет главную роль в ещё одном великолепном сериале, сдержанном в очень значительном актёрском составе.

Сохраняя самобытность, фильм обыгрывает сверхъестественные легенды и истории о привидениях, которые часто встречаются в старинных приморских городах, с отсылками к классическим морским ужастикам, таким как «Туман» и «Челюсти».

«Бухта вдов» начинается как хоррор-комедия, которая захватывает, пугает и развлекает со всех сторон. Сочетание продуманной проработки персонажей, тонкого юмора и ужаса — это прекрасная смесь, которая делает сериал обязательным к просмотру.

«Бухта вдов» — жуткая и неповторимо завораживающая благодаря великолепной визуальной составляющей и исключительной игре актёров. Шоу сияет, словно маяк, ожидающий возвращения заблудших душ домой.

Хотя «Бухта вдов» и не такая страшная, какой могла бы быть, но всё же получилась приятным сериалом для просмотра, с достаточным количеством приключений в духе Стивена Кинга, чтобы заинтересовать поклонников ужасов.

«Бухта вдов» рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.