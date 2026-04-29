Бесплатные игры PS Plus Essential на май 2026 — EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Souls

В мае в PS Plus добавят EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Souls
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2026 года. Все игры можно будет забрать с 5 мая по 1 июня.

В этот раз в сервис добавят три проекта: симулятор футбола EA Sports FC 26, экшен Wuchang: Fallen Feathers в духе Dark Souls и метроидванию Nine Souls.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в мае 2026 года

  • EA Sports FC 26 — актуальный симулятор футбола от Electronic Arts, бывшая FIFA
  • Wuchang: Fallen Feathers — экшен в духе Dark Souls от студии Leenzee
  • Nine Souls — метроидвания в стиле Hollow Knight, получившая высокие оценки в Steam и PS Store

