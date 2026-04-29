Первые кадры триллера «Шёпот за окном» с Робертом Де Ниро — выход 28 августа

Компания Netflix представила первые кадры фильма «Шёпот за окном». Триллер выйдет на стриминговом сервисе 28 августа.

Фото: Netflix

Сюжет расскажет о писателе Томе Кеннеди, у которого похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к своему отцу — бывшему полицейскому. Выясняется, что похищение ребёнка связано со старым делом о серийном убийце, которого задержали много лет назад.

Главные роли исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец»), Адам Скотт («Разделение»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Майкл Китон («Бёрдмэн») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт — постановщик фильмов «Жестокая расплата» и «Обитель смерти».