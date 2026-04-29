Disney выпустит сериал про Каспера в духе «Уэнсдей»

Издание Deadline сообщило, что компания Disney запустила в работу сериал «Каспер». Дата выхода новой экранизации историй о дружелюбном приведении пока неизвестна.

В СМИ уточнили, что по атмосфере проект будет похож на знаменитое шоу Netflix «Уэнсдей». Режиссёром и сценаристом сериала выступит постановщик фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Роб Леттерман. Сюжет и главные актёры будут раскрыты позднее.

Каспер — герой одноимённых мультфильмов, выпущенных с 1945 по 1959 год. С тех пор про добродушного призрака выходило множество различных адаптаций. Одним из самых знаменитых фильмов про него стал «Каспер» 1995 года — мрачная лента с Кристиной Риччи («Семейка Аддамс») и Биллом Пуллманом («Шоссе в никуда»).