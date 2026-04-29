Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» стартует 17 августа

Сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» стартует 17 августа
Компания HBO раскрыла дату премьеры супергеройского сериала «Фонари». Новое шоу в киновселенной DC стартует в ночь на 16 августа (17 августа мск).

Проект расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Авторы заявляли, что шоу по духу будет напоминать знаменитый «Настоящий детектив».

Главные роли в «Фонарях» сыграли Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

О другом популярном сериале:
15 часов ада в неотложке. Как второй сезон «Больницы Питт» бьёт по нервам
15 часов ада в неотложке. Как второй сезон «Больницы Питт» бьёт по нервам
