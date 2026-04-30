Рогалик Saros вышел на PS5 для всех игроков

Прошедшей ночью состоялся важный релиз. Вышла Saros от Housemarque, студии, разработавшей Returnal. Новинка команды доступна только на PS5 с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.

Сюжет проекта рассказывает об Арджуне Деврадже, который отправляется исследовать планету Каркоза. Герою предстоит сразиться с тёмными существами, чтобы спасти мир от зловещего затмения. Пользователям предстоит исследовать процедурно-генерируемые локации и участвовать в быстрых сражениях с противниками. Одной из ключевых механик проекта станет система ресурсов, которая позволит постоянно улучшать оружие и пополнять снаряжение новыми приспособлениями.

Обладатели премиального издания могли играть уже как минимум два дня. За покупку издания им открыли 48-часовой ранний доступ.