Крис Эванс сыграет с Джессикой Честейн и Крисом Пайном в криминальном триллере

Крис Эванс сыграет с Джессикой Честейн и Крисом Пайном в криминальном триллере
По данным Deadline, Крис Эванс, звезда фильмов Marvel, получил одну из ведущих ролей в криминальном триллере My Darling California. Он сыграет в ленте вместе с Джессикой Честейн, Майки Мэдисон и Крисом Пайном.

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1980 году. В центре сюжета — история о том, как одно преступление сплетает воедино жизни телеведущего, его неугомонной жены, кумира кантри-музыкантов, двух мелких жуликов и бывшего заключенного, каждый из которых стремится к лучшей жизни.

Режиссёром и сценаристом выступит Элайджа Байнум, снявший «Жаркие летние ночи». Съёмки запланированы на конец лета. Когда конкретно хотят выпустить картину, не говорят.

