Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Майкла 2» про Майкла Джексона начнутся в этом или 2027 году

Комментарии

Антуан Фукуа начнёт снимать продолжение фильма «Майкл» про Майкла Джексона в этом году или 2027-м. Всё зависит от занятости постановщика.

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затрагивают многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Главную роль в ленте сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В фильме также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Официальная премьера фильма о знаменитом Майкле Джексоне в России состоится уже 28 мая.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android