Над сценарием нового фильма про Джеймса Бонда предстоит долго работать
По данным Telegraph, сценарий нового фильма про Джеймса Бонда всё ещё не готов. Над ним ведётся активная работа, а когда она завершится, пока можно только гадать.

Кастинг актёра на роль знаменитого агента 007 начнётся в 2026 году, когда режиссёр Дени Вильнёв закончит снимать «Дюну 3». Предположительно, на роль Бонда хотят взять британца возрастом от 20 до 30 лет. Картина может рассказать о молодом шпионе, когда он ещё не начал работать в МИ-6.

Съёмки фильма, по данным Deadline, должны начаться в 2027 году. Для Amazon лента станет дебютной по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году, с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессменные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.

