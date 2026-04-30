Фильм ужасов «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» Ниной Кири начинают показывать в российских кинотеатрах. Это официальные показы.

«Полутон» рассказывает о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию.

В актёрский состав также вошли Кристен Холден-Рид («Викинги») и Мишель Дюке («Трое мужчин и младенец»). Постановщиком выступил Айан Туасон, для которого хоррор стал дебютной режиссёрской работой в большом кино.