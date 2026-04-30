Драма «Грация» Паоло Соррентино официально вышла в России

Драму «Грация» Паоло Соррентино начали показывать в кинотеатрах России. Это официальный прокат с качественным дубляжом. Главного героя сыграл знаменитый итальянский актёр Тони Сервилло.

Сервилло досталась роль Мариано Де Сантиса, президента Италии. По сюжету Мариано опытный и авторитетный юрист, крупнейший специалист по уголовному праву и убеждённый католик. Перед своей отставкой он должен принять прошения о помиловании и рассмотреть непростой законопроект, легализующий эвтаназию.

Мировая премьера фильма состоялась 27 августа 2025 года на открытии 82-го Венецианского международного кинофестиваля.