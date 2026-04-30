Кеннет Брана хочет завершить историю Тора в духе фильма «Логан»

Кеннет Брана, режиссёр первой части «Тора», рассказал, что у него есть идея, как можно завершить историю героя в духе того, что нам показали в «Логане», когда состоялось прощание с персонажем.

По словам Брана, он бы с удовольствием посмотрел на подобную картину с Крисом Хемсвортом в главной роли.

Я бы с удовольствием увидел, как Крис Хемсворт и остальные получат свои собственные индивидуальные финальные истории, которые уведут Тора в славный закат. Как это было в своё время в «Логане».

Тор в исполнении Хемсворта точно появится в «Мстителях: Судный день» и наверняка заглянет в «Секретные войны». После этих двух картин актёр, вероятно, перестанет сниматься в роли бога грома.