На Netflix вышел сериал «Гнев» — в главной роли Яхья Абдул-Матин II

Сегодня на Netflix вышел сериал «Гнев», главную роль в котором исполнил звезда «Матрицы: Воскрешение» и «Чудо-человека» Яхья Абдул-Матин II.

Это новая экранизация одноимённого романа А.Дж. Квиннелла. Ранее произведение стало известно благодаря фильму «Гнев» 2004 года с Дензелом Вашингтоном. Сюжет сериала «Гнев» расскажет, как страдающий от ПТСР бывший спецназовец становится телохранителем маленькой девочки.

В актёрский состав также вошли не такие именитые, но известные в своих кругах актёры: Билле Буллет, Алисе Брага, Скут Макнейри и Пол Бен-Виктор. Исполнительным продюсером и шоураннером сериала выступает Кайл Киллен.