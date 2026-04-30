Стартовал сериал «Первая ракетка» про теннис с Данилой Козловским

30 апреля состоялась премьера спортивного сериала «Первая ракетка». Теннисную драму с Данилой Козловским в главной роли уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink — сейчас доступен дебютный эпизод.

Видео доступно во VK-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

«Первая ракетка» рассказывает историю теннисистки Кати, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Она притворяется новичком и ездит на частные корты, где играет на деньги. Её замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников и понимает, что Катя — это его шанс вернуться в мир большого спорта.

Главные роли в сериале сыграли Данила Козловский («Легенда №17») и Полина Гухман («Фишер»). Сценаристом выступил Андрей Мухортов («Тётя Марта»).

