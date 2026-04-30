В кинотеатрах России вышел фильм «Семь вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым

30 апреля состоялась премьера фильма «Семи вёрст до рассвета». Военную драму уже можно посмотреть в кинотеатрах России.

Фильм основан на реальных событиях зимы 1942 года. Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина в оккупированной Псковской области — получив приказ провести немецкий отряд в тылы Красной Армии, он повёл врагов по бездорожью сквозь метель, чтобы сорвать диверсию. В основу сценария легла повесть Бориса Полевого.

Главные роли в ленте исполнили Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров и Тимофей Кочнев. Режиссёром выступил Александр Андреев («Точка опоры»).