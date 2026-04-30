Вышел восьмой эпизод сериала «Отпечатки» — детективное шоу завершено

30 апреля состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Отпечатки». Детективное шоу с Оксаной Акиньшиной официально подошло к концу — первый сезон завершён. В онлайн-кинотеатре «Кион» пока не сообщали о разработке продолжения.

«Отпечатки» рассказывают историю тихого городка Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

Режиссёром проекта выступил Сергей Филатов. В актёрском составе также задействованы Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Иван Фоминов и другие актёры.