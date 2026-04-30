Историческая мелодрама «История его служанки» выйдет в июне — постер
Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start раскрыли дату выхода сериала «История его служанки». Историческая мелодрама выйдет в российских стримингах уже в июне, точную дату релиза назовут чуть позже. Вместе с анонсом месяца релиза авторы представили постер будущего шоу.

Действие сериала развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев – завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года – иначе лишится наследства.

Тем временем семья Авериных оказывается на грани разорения: глава семьи проигрывает имение в карты графу Шереметьеву. Чтобы спасти родных, их дочь Анна решается на отчаянный шаг и лично отправляется к графу, надеясь уговорить его простить долг. Но Николай Шереметьев предлагает ей необычную сделку: долг будет прощён, если Анна проведёт год в его усадьбе в качестве служанки.

Главные роли в проекте сыграли Матвей Лыков («Майор Гром: Игра»), Милана Бру («Я делаю шаг»), Екатерина Гусева («Анна Каренина. Мюзикл»), Виктор Васильев («Олень») и другие актёры. Режиссёрами выступили Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов.

