Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Повелитель пустыни» с Энтони Маки может стать самым большим провалом в истории кино

Фильм «Повелитель пустыни» с Энтони Маки может стать самым большим провалом в истории кино
Комментарии

24 апреля в США и в Саудовской Аравии состоялась премьера фильма «Повелитель пустыни». Историческая лента рассказывает о приключениях загадочного бандита, который спасает императора Кисри и его дочь Хинд во время масштабного конфликта в Аравии VII века.

Лента стала одним из самых дорогих проектов в истории Саудовской Аравии — на производство ушло около $ 150 млн. За первые выходные картина собрала скромные $ 517 тыс., это результат на уровне бюджетных инди-хорроров. Картина с Энтони Маки («Мстители») не смогла привлечь массового зрителя и наверняка скоро пропадёт из репертуаров американских кинотеатров.

Аналитики отмечают, что «Повелитель пустыни» может стать самым большим провалом в мире кино за многие годы. Учитывая гигантский бюджет в $ 150 млн и отдельные затраты на маркетинг, исторический боевик может не окупить даже часть своих затрат. Не помогают ленте и первые отзывы — на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру лишь 27% зрителей.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android