Российский мессенджер «Макс» получил метку «Шпионское приложение» от Cloudflare

Американская компания Cloudflare, крупнейший интернет-провайдер в мире, опубликовала отчёт о российском мессенджере «Макс». Отечественное приложение получило категорию «Шпионское ПО» — авторы исследования рекомендуют не устанавливать сервис на свой смартфон и не пользоваться веб-версией программы.

В Cloudflare нашли сразу два нарушения политики безопасности пользователей, связанные с механизмом CORS. По данным компании, мессенджер также запрашивает слишком много данных об устройстве пользователя и обладает большим количеством уязвимостей. Об этом же сообщали белые хакеры в начале апреля — тогда в приложении нашли больше 200 рисков безопасности.

Интересно, что ранее похожую метку «Шпионского ПО» получило приложение Telega, клон «Телеграма». После этого приложение удалили из магазина App Store, но оставили в Google Play на Android.