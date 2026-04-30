Вышел 12-й эпизод сериала «Универ. 15 лет спустя» — первый сезон завершён

30 апреля вышел 12-й эпизод сериала «Универ. 15 лет спустя». Вместе с ним первый сезон комедийного проекта завершился на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Кинопоиск» и Premier.

«Универ. 15 лет спустя» — продолжение «Универа. 13 лет спустя». Картина рассказывает о новых приключениях героев из «Универа», которые вновь стараются выпутаться из своих жизненных трудностей. Одним из главных сюрпризов сериала стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко.

К своим ролям также вернулись Андрей Гайдулян (Саша), Валентина Рубцова (Таня), Виталий Гогунский (Кузя), Арарат Кещян (Майкл) и Настасья Самбурская (Кристина). В мае по «Универу» также выйдет сериал «Кузя. Путь к успеху» — он расскажет о дальнейших приключениях Эдуарда Кузьмина.