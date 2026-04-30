В футсиме eFootball начался ивент с аниме «Наруто» — трейлер

В футсиме eFootball начался ивент с аниме «Наруто» — трейлер
Компания Konami объявила, что в футбольном симуляторе eFootball началась коллаборация с культовым аниме «Наруто». Соответствующее обновление уже доступно для всех пользователей на PC, Xbox и Playstation.

Вместе с ивентом в игре появились различные эпические карты в стиле персонажей аниме — знаменитые футболисты теперь стоят рядом вместе с Наруто, Саске и другими героями сериала. Кроме того, в футсиме стартовали специальные внутриигровые события и ограниченные по времени наборы, которые связаны с кроссовером.

В eFootball уже не первый раз проходят коллаборации со знаменитыми аниме. Ранее в проекте появлялись персонажи из популярных тайтлов «Югио!», «Капитан Цубаса» и «Синий замок».

